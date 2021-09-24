На Камчатке нашли обломки вертолета Ка-27

Обломки вертолета Ка-27, который ранее перестал выходить на связь и совершил жесткую посадку, нашли в труднодоступной местности на территории Камчатского края. Об этом сообщил источник в оперативных службах, передает РИА Новости.

«Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно. Высота больше 900 метров», — рассказал собеседник агентства. По информации «Известий», обломки воздушного судна обнаружили на северном склоне горы Острая, в районе которой была потеряна связь с экипажем.

По информации Telegram-канала Baza, борт вылетел в 22:09 по местному времени (13:00 по московскому). Связь с ним была потеряна около 05:30 по местному времени (20:30 23 сентября по московскому). Согласно различным источникам, на его борту находились до трех или пяти человек. Отмечается, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

По некоторым данным, вертолет принадлежал ФСБ

По информации РИА Новости, на борту воздушного судна находились сотрудники авиационного отряда Федеральной службы безопасности (ФСБ). О том, что пропавший борт принадлежал ФСБ, также сообщал Telegram-канала Baza. Как сообщали «Известия», на место катастрофы были допущены только сотрудники спецслужбы.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах отмечал, что поиски вертолета решили отложить до утра. По словам собеседника агентства, активная фаза поисков начнется с наступлением светлого времени суток. К операции планируется привлечь авиацию.

Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет. Он был разработан в 1970-е годы в СССР. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок.

Предыдущие происшествия

Авария стала вторым за день авиапроисшествием в России. До этого в Ижевске жесткую посадку совершил вертолет санитарной авиации. ЧП произошло на территории первой республиканской клинической больницы, вертолет приземлился на крышу одного из зданий. На борту находилось четыре человека, в том числе и пациент на борту. При посадке фельдшер получил травму головы.

18 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в болото упал гидросамолет с двумя людьми на борту. По предварительным данным, пилот не смог дважды зайти на посадку. В результате происшествия погибли два человека.

12 сентября в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели нашли на месте крушения L-410 два черных ящика.