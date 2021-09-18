Два человека погибли при падении гидросамолета в ХМАО

РЕН ТВ: два человека погибли при падении гидросамолета в болото в ХМАО

Два человека погибли в результате падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

По предварительным данным, пилот не смог дважды зайти на посадку. Во время третьей попытки самолет упал в болото. «Два человека погибли», — сказал источник.

Отмечается, что самолет принадлежал местному предпринимателю. В момент крушения мужчина находился на борту вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что гидросамолет потерпел крушение в 85 километрах от города Советский, вблизи озера Глубокое. В пресс-службе МЧС заявили, что в поисково-спасательных работах задействовали 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

12 сентября в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели нашли на месте крушения L-410 два черных ящика.

