Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью

Основной версией крушения истребителя МиГ-29 на полигоне Ашулук под Астраханью считается человеческий фактор. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Материалы по теме Огненный след Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

По его словам, на этот фактор указывает то, что «пилот в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете». Однако, уточнил он, остальные версии также пока не списываются со счетов.

Другой собеседник агентства также подтвердил, что ошибка пилотирования названа приоритетной версией. Он обратил внимание на то, что полет проходил в сложных условиях — в ночное время.

МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области 18 августа. Самолет упал через несколько минут после взлета в безлюдном месте. В результате катастрофы пилот погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. К месту падения была направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.

Через несколько дней в Астраханской области сгорел еще один МиГ-29. Пожар начался во время планово-ремонтных работ в войсковой части в Наримановском районе. Истребитель выгорел полностью, никто не пострадал.