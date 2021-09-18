В ХМАО в болото упал гидросамолет

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в болото упал гидросамолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Самолет потерпел крушение в 85 километрах от города Советский, вблизи озера Глубокое. На место падения отправлены 20 спасателей и шесть единиц техники, включая болотоход.

Ранее под Иркутском совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. На борту самолета находилось 16 человек. В результате крушения погибли три пассажира и пилот, еще 12 пострадали. Власти перечислили пострадавшим 3,7 миллиона рублей компенсации.

