Российский санитарный вертолет жестко приземлился на территории больницы

В Ижевске санитарный вертолет с пациентом на борту жестко приземлился на территории больницы. Об этом со ссылкой на Минздрав России сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на территории первой республиканской клинической больницы, вертолет приземлился на крышу одного из зданий медучреждения, на борту находилось четыре человека. При посадке фельдшер получил травму головы, в настоящий момент его обследуют врачи.

«В результате инцидента один из пассажиров, фельдшер, получил травму головы. В настоящее время проводится его обследование в приемном отделении больницы», — сообщили в Минздраве.

Ранее в Иваново вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку возле областной клинической больницы. В момент жесткой посадки пациентов в вертолете не было. В результате инцидента произошла поломка одного из винтов.