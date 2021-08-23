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В российском городе вертолет санавиации жестко приземлился возле больницы

В Иванове вертолет санавиации совершил жесткую посадку возле областной больницы
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Фото: ГУ МЧС по Ивановской области

В Иванове вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку возле областной клинической больницы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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«Вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории клинической больницы, в нем было два пилота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто при инциденте не пострадал. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в момент жесткой посадки пациентов в вертолете не было. В результате инцидента произошла поломка одного из винтов. Информации о причине ЧП на данный момент нет.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильское озеро на Камчатке. На борту вертолета с туристами находились 16 человек, среди них — один ребенок и три члена экипажа, из-под обломков достали семерых выживших.

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