В российском городе вертолет санавиации жестко приземлился возле больницы

В Иванове вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку возле областной клинической больницы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории клинической больницы, в нем было два пилота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто при инциденте не пострадал. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в момент жесткой посадки пациентов в вертолете не было. В результате инцидента произошла поломка одного из винтов. Информации о причине ЧП на данный момент нет.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильское озеро на Камчатке. На борту вертолета с туристами находились 16 человек, среди них — один ребенок и три члена экипажа, из-под обломков достали семерых выживших.