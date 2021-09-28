Россиянка назвала уместные случаи для чаевых в турецких отелях

Российская туристка, часто путешествующая по Турции, назвала случаи, в которых уместно оставить чаевые персоналу гостиниц. На эту тему она порассуждала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница отметила, что чаевые это «дело добровольное». Тем не менее, девушка считает, что любой сотрудник отеля будет рад получить дополнительное вознаграждение за свой труд от постояльцев.

«Не стыдно положить даже 50 центов или пару монеток турецких лир. Они действительно будут рады, потому что работники в турецких отелях получают низкие зарплаты», — добавила автор блога.

Кроме того, туристка заявила, что в большинстве случаев за особым отношением к определенным гостям стоят чаевые. «Хотите это проверить? Положите на стол пару монет перед уходом с ужина. Или дайте чаевые бармену. Сотрудники сразу вас запомнят. И постараются отблагодарить вниманием, как-то вас выделить», — посоветовала россиянка.

Однако девушка еще раз подчеркнула, что «в Турции не будут плохо относиться к тем, кто не дает чаевые». Туристка призвала не стесняться оставлять чаевые персоналу отелей, так как это «маленькая благодарность» и уважение чужого труда.

Ранее в марте туристка из России, часто отдыхающая в Турции, порассуждала о нужде в чаевых для сотрудников курорта. Так путешественница отметила, что в Турции сложилась определенная традиция оставлять на чай обслуживающему персоналу, однако, она не считает это прямой обязанностью туриста.