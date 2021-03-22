Отдыхающая в Турции россиянка порассуждала о нужде в чаевых

Туристка из России, часто отдыхающая в Турции, порассуждала о нужде в чаевых для сотрудников курорта. Своими выводами она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что в Турции сложилась определенная традиция оставлять на чай обслуживающему персоналу, однако, она не считает это прямой обязанностью туриста.

«Если хотите, то можете отблагодарить, если не хотите, то никто вас не заставит, и никто “косо” на вас смотреть не будет», — отмечает она.

Тем не менее, она выделила несколько категорий сотрудников, которым она оставляет чаевые. Например, в знак благодарности девушка оставляет один-два доллара носильщикам чемоданов и горничным.

Также туристка любит благодарить чаевыми официантов и барменов, которые демонстрируют хорошее обслуживание и стараются порадовать своих клиентов. «Всегда хочется сказать спасибо. Вот как раз чаевые это тот самый случай», — добавила россиянка.

Таким же образом девушка советует радовать аниматоров на курорте. Как объяснила путешественница, эти сотрудники уделяют туристам очень много времени, развлекают их, дают важную информацию.

В заключение россиянка отметила, что в качестве чаевых подойдут не только деньги — турки с радостью примут и шоколад, сувениры и даже водку.

«В Турции любят именно нашу водку. Даже если и не пьют, как память поставят на полку! Особенно любят, чтоб она была в красивой бутылке», — поделилась туристка.

Ранее в марте сообщалось об особой щедрости россиян на чаевые за границей. Согласно данным аналитиков, около 36 процентов участников опроса рассказали, что во время заграничных путешествий предпочитают оставлять обслуживающему персоналу больше чаевых, чем дома.