ФСБ провела спецоперацию в 18 регионах России

В ходе спецоперации в 18 регионах России сотрудники ФСБ накрыли 29 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в спецслужбе, задержаны 48 человек. У них изъяли более 140 единиц огнестрельного оружия, в частности автоматы, пистолеты-пулеметы, револьверы и карабины.

По версии следствия, оружейники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и сбывали их.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 («Незаконные приобретение и сбыт оружия»), 223 («Незаконное изготовление оружия») и 226.1 («Контрабанда оружия») УК РФ.