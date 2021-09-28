Раскрыт прототип титанового iPod

Apple планировала выпустить мультимедийный плеер iPod с корпусом из титана. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский коллекционер гаджетов Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti) .

Зомпетти продемонстрировал фотографии прототипа первого поколения iPod touch. Раскрытая модель имела идентификатор PreEVT A1 и получила корпус из титана. В итоге в производство ушел прототип PreEVT C3, который отличается корпусом из нержавеющей стали с полировкой.

Судя по фотографиям двух версий отмененный прототип отличается более матовой текстурой корпуса, тогда как корпус ставшего стандартным плеера имеет глянцевую текстуру. Зомпетти считает, что титановый iPod является более крепким и менее восприимчивым к царапинам и повреждениям, тогда как глянцевый плеер быстрее собирает царапины.

При этом конструктивно оба прототипа ничем не отличаются друг от друга. Причины, по которым Apple отказалась от титанового корпуса iPod touch, не сообщаются.

Линейка портативных мультимедийных плееров iPod touch началась с модели первого поколения, представленной 13 сентября 2007 года. На данный момент серия насчитывает семь поколений, представитель последнего был выпущен в мае 2019 года.

В начале 2021 года коллекционер Джулио Зомпетти опубликовал фотографии прототипа iPhone 12 Pro. Раскрытый смартфон не имеет сертификационной гравировки на задней панели и боковой рамке и работает под управлением альтернативной операционной системы SwitchBoard.