Раскрыты подробности фотосессии Noize MC с голыми девушками

Телеведущая Ася Калясина раскрыла подробности фотосессии рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) с голыми девушками для обложки его дебютного альбома The Greatest Hits Vol. 1. Об этом рассказывается в девятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

По словам Калясиной, идея поместить на обложку девушек пришла к авторам обложки после нехитрой логической цепочки: «Ваня — типа рэпер. Рэпер — значит, телки». Решение раздеть всех участников фотосессии было принято потому, что Noize MC уже снимался голым для клипа на «Песню для радио», вошедшую в альбом.

«Мы оказались в студии, где на белой циклорамме были телки и Ваня. При этом все очень сильно стеснялись, никто не хотел ничего делать особо, все сидели по углам. В итоге я зашла и говорю: "Так, ну давайте". И примерно минут десять фотограф Вася Кудрявцев снимал эту фотографию», — поведала Калясина.

Дебютный альбом Noize MC с ироничным названием The Greatest Hits Vol. 1 вышел в июне 2008 года. В пластинку помимо «Песни для радио» вошли такие треки, как «Из окна», «Москва — не резиновая», «Кури бамбук!», «Девочка-скинхед», «Палево!», «Мое море» и «Жизнь без наркотиков». В релиз также должен был войти дисс «Кто убил Николая Фандеева?», однако выпускающая компания запретила рэперу включать трек в альбом. В 2010-м песня вышла в переиздании пластинки The Greatest Hits Vol. 2 под названием «Кто убил?».

В девятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2008 году, появлении хипстеров, взлете группы «Кровосток», популярности «Ранеток» и вирусном клипе «Стекловаты». Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая, шестая и седьмая и восьмая части проекта. . Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

