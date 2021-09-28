Российские рыбаки разочаровались в самой дешевой рыбе

В России за восемь месяцев 2021 года на 22 процента сократилась добыча сардины иваси

В 2021 год добыча сардины иваси, считающейся самым дешевым видом рыбы, сократилась, следует из письма Российского союза работодателей-рыбопромышленников (РСРР) к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Содержание обращения излагают «Ведомости».

К концу августа в России добыли около 79 тысяч тонн сардины иваси, что на 22 процента меньше, чем за восемь месяцев 2020-го, подтвердил представитель Росрыболовства. В агентстве связывают разочарование сектора в вылове иваси с «приоритетными промысловыми задачами»: многие суда направлены на освоение квот более выгодных минтая и сельди. Росрыболовство поручило своим территориальным управлениям провести совещание с рыбаками, чтобы помочь им задействовать для вылова иваси больше судов.

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Крупные добытчики иваси — компании «Тралфлот» и «Софко» — уже частично перешли на добычу и переработку минтая и сельди, подтверждает заместитель генерального директора компаний Иван Батищев. Мировая стоимость тонны минтая составляет 1100 долларов, а иваси — 480 долларов.

Снижение вылова иваси также связано с ростом логистических затрат, что обусловлено закрытием Китая для всего рынка. Раньше страна не только покупала российскую рыбу, но и служила перевалочным пунктом перед отправкой в другие страны: у рыбаков была возможность использовать китайские морозильные мощности, которых в России недостает. Мощностями можно пользоваться также в порту Пусан в Южной Корее, но отправлять продукцию через него дороже, объяснил Батищев.

В результате себестоимость рыбы выросла, но продавать ее дороже не получается, поскольку на подорожание не согласны покупатели, заметил он. Помимо этого, замедлились из-за ситуации с логистикой и коронавирусом и расчеты за продукцию. Теперь они занимают от шести до девяти месяцев, тогда как ранее было достаточно трех.

В марте «Тралфлот» и «Софко» уже предупреждали о рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном» увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Тогда в Росрыболовстве говорили, что объективных причин для сокращения добычи, а значит, и для роста цен на самую дешевую рыбу в России не существует.

