Сообщение об опасности вакцинации от COVID-19 оказалось недостоверным

Пользователи социальных сетей и мессенджеров начали активно распространять заявления бывшего вице-президента Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ профессора Кристиана Перронна о том, что все вакцинированные от коронавируса якобы опасны для окружающих и их необходимо помещать на карантин на время зимних месяцев. При проверке информации оказалось, что сообщение содержит ряд признаков, указывающих на его недостоверность.

Выдержки высказываний Перронна широко разошлись в западных соцсетях и ошибочно преподносились как утверждения представителя ВОЗ. В частности, активно продвигала это сообщение американская политическая организация America's Frontline Doctors, известная своими публикациями дезинформации о пандемии COVID-19. В России заявление врача перепечатало интернет-издание «Москва III Рим», а также портал «Конт». Ни одно крупное СМИ на слова Перронна не сослалось.

Впервые заявление французского врача прозвучало в интервью для сайта UK Column, опубликованном 13 августа 2021 года. В нем Перронн высказывал утверждения, не подкрепленные научными исследованиями: «Уже доказано в нескольких странах, что вакцинированные люди должны быть помещены на карантин и изолированы от общества. Невакцинированные люди не опасны; вакцинированные люди опасны для окружающих».

Обосновывая эти данные, Перронн приводил опыт израильских врачей, их имен он не называл: «Это доказано сейчас в Израиле, где я общаюсь со многими врачами». Кроме того, он утверждал, что в Великобритании из-за масштабной программы вакцинации «тоже есть проблемы», не приводя источника своей информации.

В открытых источниках нет информации, говорящей об опасности вакцинированных для окружающих и необходимости помещения вакцинированных на карантин. Напротив, официальные представители ВОЗ регулярно заявляют о необходимости вакцинироваться от COVID-19.

Сам Перронн в 2009 году действительно занимал должность вице-президента «Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации», которая консультирует европейскую политику ВОЗ в отношении вакцин. В декабре 2020-го он был снят с должности главы отдела инфекционных и тропических болезней в больнице Рэймонд-Пуанкаре в Гарше. Причиной стали высказывания Перронна, «которые считались недостойными выполняемой им функции».