Женщина показала простой способ сложить простыню на резинке

Женщина показала способ, с помощью которого можно сложить простыню на бельевой веревке

Женщина продемонстрировала простой способ аккуратно сложить простыню на резинке и порадовала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Эми Данастас (Amy Danastas) показала, как ее мать складывает постельное белье. Так, она расположила простыню на бельевой веревке и затем сложила ее противоположные края к центру изделия и наложила их друг на друга. После этого женщина положила один край простыни поверх другого, стянула ее с веревки и сложила обычным способом.

«Спасибо маме за то, что показала, как ровно сложить простыню на резинке!» — подписала девушка пост, набравший 4,6 миллиона лайков и 317 тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили женщин за лайфхак. «Это гениально!», «Спасибо вам огромное! Теперь я буду складывать свои простыни только так!», «Спасибо большое! Очень умно!», «Хороший совет!», «Мне это подходит!» — писали юзеры.

В июне эксперт раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья. Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя (Liz Amaya) пояснила, что простыни необходимо стирать раз в неделю, чтобы не допускать появления пылевых клещей, вызывающих аллергию. Помимо этого, эксперт порекомендовала стирать простыни при горячих температурах, чтобы продезинфицировать их и избавиться от различных аллергенов.