Стюардесса назвала наиболее подходящую одежду для полета на самолете

Стюардесса американских авиалиний Андреа Фишбах назвала предметы гардероба, которые, по мнению членов экипажа, наиболее подходят для полета на самолете. Об этом сообщает издание Yahoo Style UK.

Так, выбирать одежду в дорогу следует из соображений удобства, практичности и безопасности. «Я бы посоветовала не надевать ничего такого, что сковывает движения. Вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Это поможет избежать различных проблем, связанных с отеками и спазмами, — рассказала девушка. — Вздутие живота — серьезная проблема даже для членов летного состава, поэтому лучше надевайте что-нибудь с эластичной резинкой на талии».

Кроме того, бортпроводница заявила, что кроп-топы, легинсы и короткие шорты также не следует использовать во время длительных перелетов. «Все мы знаем, что в самолетах часто бывает холодно, поэтому есть риск замерзнуть», — пояснила она, отметив, что далеко не все авиакомпании предоставляют пледы для пассажиров.

Еще одной распространенной ошибкой является выбор вьетнамок или туфель на высоком каблуке. По словам Фишбах, в экстремальных условиях в подобной обуви будет тяжело пробираться к аварийному выходу или спускаться по надувному трапу.

Ранее в сентябре другая стюардесса назвала самые необходимые для путешествия на воздушном судне вещи. Бортпроводница порекомендовала брать с собой в самолет небольшую сумочку на замке с прозрачным окошком, чтобы видеть, какие предметы находятся внутри, а также квадратные тканевые сумки для организации вещей внутри чемодана.