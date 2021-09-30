Блогерша раскрыла правильный способ постелить простыню на резинке

Девушка продемонстрировала простой способ постелить простыню на резинке и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

По словам юзерши @lizluxehome, для того чтобы ровно постелить белье, необходимо обратить внимание на расположение бирки на внутренней стороне ткани в одном из углов изделия. Девушка объяснила, что белье нужно стелить так, чтобы бирка находилась в правом нижнем углу кровати: таким образом оно ровно закрепится и не будет скатываться.

Ролик стал вирусным и набрал 138,2 тысячи просмотров. Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под публикацией. «Спасибо большое! Это реально работает!», «Я узнала об этом способе год назад! Это невероятно!», «Я в шоке!», «Спасибо огромное! Обязательно попробую!», «Гениально!» — писали они.

В сентябре женщина показала простой способ сложить простыню на резинке. На размещенных в сети кадрах Эми Данастас (Amy Danastas) показала, как ее мать складывает постельное белье. Так, она расположила простыню на бельевой веревке и затем сложила ее противоположные края к центру изделия и наложила их друг на друга. После этого женщина положила один край простыни поверх другого, стянула ее с веревки и сложила обычным способом.