Британским беднякам перестанут помогать

Правительство Великобритании сворачивает программы социальной защиты, введенные во время пандемии. Как сообщает Bloomberg, прекращение мер поддержки оставит работающие семьи Британии без необходимой им помощи, что увеличит разрыв между богатыми и бедными.

За время действия программ власти дополнительно вложили в экономику 80 миллиардов фунтов стерлингов (107 миллиардов долларов). Во время пандемии правительство компенсировало временный отпуск гражданам, чтобы сохранить рабочие места, и выплачивало повышенные пособия шести миллионам человек. Эти две меры смягчили удар от локдаунов и предотвратили всплеск безработицы. 30 сентября перестанет работать программа отпусков, а 6 октября — программа по выплатам повышенных пособий.

Некоторые финансисты и политики высказали недовольство отменой мер поддержки, так как рост экономики замедлился, а инфляция достигла рекордных показателей. Экономист по Британии Deustche Bank в Лондоне Санджай Раджа раскритиковал прекращение выплат повышенных пособий. «Это существенно повлияет на расходы домохозяйств. Не исключено, что ограничение предложения и ослабление уверенности потребителей повернут экономику вспять», — заявил он. Того же мнения придерживается экономист Bloomberg Дэн Хэнсон. Согласно его прогнозам, безработица вырастет выше ожиданий Банка Англии, а покупательская способность снизится.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак уверен, что сейчас подходящее время для завершения программ, так как экономика восстанавливается после пандемии, а на рынке открыт один миллион вакансий. «Это вовсе не означает прекращение нашей поддержки. Наш план занятости поможет людям найти работу», — пообещал канцлер.

Старший экономист исследовательского Фонда Джозефа Раунтри по проблемам бедности Ребекка Макдональд считает, что доходы британских семей существенно упадут, а стоимость предметов первой необходимости вырастет. По бюджету домохозяйств ударят 12-процентное увеличение счетов за электроэнергию с 1 октября и повышение налогов в апреле. Сочетание низких доходов и высоких расходов может привести к увеличению неравенства и социальной напряженности.

Ранее в сентябре аналитики The Economist Intelligence Unit (EIU) уже предсказывали рост безработицы в Великобритании и других странах Европы из-за завершения программы по сохранению рабочих мест. Согласно прогнозам, число незанятых граждан увеличится с 9,2 процента в 2020 году до 10,1 процента в 2021 году. Аналитики отметили, что многие предприниматели Британии либо собираются сократить персонал, либо готовы предложить лишь частичную занятость вышедшим из отпуска сотрудникам.