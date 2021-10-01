США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных. В ведомстве добавили, что сумма контракта — 84,25 миллиона долларов.

В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. По его словам, шесть катеров готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные корабли Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета.

В феврале The Drive привело комментарий генерал-майора Корпуса морской пехоты КМП США Трейси Кинга, согласно которому Mark VI бесполезны против таких противников, как Китай и Россия, а также слишком дороги в обслуживании.