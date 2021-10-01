Отдыхающие похвастались ворованными из отелей вещами и вызвали возмущение в сети

Иностранные путешественники похвастались ворованными из гостиничных номеров вещами и вызвали возмущение в сети. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Reddit.

Например, один из пользователей порекомендовал брать с собой на отдых в «шикарные» отели недорогую подушку. «Перед отъездом снимите наволочку, замените дорогую подушку на свою дешевую и спите на ней дома как младенец», — написал он.

Другой юзер рассказал, что обладает большой коллекцией гостиничных халатов. «Как только зайдете в номер, возьмите один халат и положите его в сумку. Затем позвоните на стойку регистрации и скажите, что в вашей комнате был только один халат», — посоветовал он.

Еще один участник беседы признался, что если в отеле выдают хорошие полотенца, то он, как правило, забирает несколько штук домой.

Пользователи Reddit не одобрили поведение туристов и раскритиковали их поступки. «Это просто ужасно! Как этим можно хвастаться?», «Неужели есть те, кто хочет забрать что-нибудь из отеля с собой?», «Зачем вы крадете гостиничные подушки? Просто купите свои! Новые и чистые», «Подушки в номерах не часто меняют. В девяти случаях из десяти на них есть различные физиологические жидкости», — недоумевали комментаторы.

Ранее в сентябре российской туристке запретили покидать Турцию из-за кражи в отеле. Уроженку Башкортостана, которая полетела отдыхать в Анталью с мужем и двумя детьми, за два дня до вылета в Россию обвинили в краже кошелька. В российском посольстве девушке посоветовали нанять адвоката.