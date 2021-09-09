Найден способ выявить скрытые камеры наблюдения в номере отеля

Блогер заявил, что скрытые камеры в отелях могут быть в датчиках сигнализации или розетках

Популярный блогер Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins) нашел способ выявить скрытые камеры наблюдения в отельных номерах и отпускных апартаментах для туристов. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

Как пояснил мужчина, потайное записывающее устройство может быть спрятано в датчике пожарной сигнализации или в будильнике.

Он также добавил, что шпионские камеры бывают настолько маленькими, что помещаются в розетку или USB-провод. «Чтобы ее обнаружить, достаточно включить фонарик — линза камеры будет отражать синий свет», — отметил он.

Другой метод, которым поделился блогер — это использование специального датчика для обнаружения радиочастот, которые транслируют записывающие устройства.

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