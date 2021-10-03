Стала известна личность пилота рухнувшего в Подмосковье вертолета Robinson R44. По информации Telegram-канала 112, вертолетом управлял преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин.

Личности других пассажиров транспортного средства устанавливаются. Уточняется, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Борт возвращался после отработки маршрута и пропал со связи.

Ранее в МЧС подтвердили информацию о гибели трех человек в результате крушения легкомоторного вертолета R-44 на Туровском шоссе в подмосковном Лыткарине. На борту воздушного судна находилось три человека — двое мужчин и женщина. Сообщается, место падения вертолета обнаружено, на месте крушения найдены останки погибших.