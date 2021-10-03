МЧС подтвердило гибель трех человек при крушении вертолета в Подмосковье

МЧС подтвердило гибель трех человек при крушении легкомоторгого вертолета в Подмосковье

В МЧС подтвердили информацию о гибели трех человек в результате крушения легкомоторного вертолета R-44 на Туровском шоссе в подмосковном Лыткарине. Об этом сообщает ТАСС.

«В 19:41 поступила информация о том, что в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городском округе Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало», — соощили в экстренной службе.

На борту воздушного судна находилось три человека — двое мужчин и женщина. Сообщается, место падения вертолета обнаружено, на месте крушения найдены останки погибших. Причины происшествия устанавливаются.

Уточняется, что вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М», он выполнял учебно-тренировочный полет.

