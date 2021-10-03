В Подмосковье разбился легкомоторный вертолет

В Подмосковье в результате крушения легкомоторного вертолета Robinson погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли», — рассказал собеседник агентства.

В числе погибших одна женщина и двое мужчин. Причины крушения устанавливаются.

Уточняется, что вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М», он выполнял учебно-тренировочный полет.

В конце сентября сообщалось, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке. Его обломки нашли 24 сентября в труднодоступной местности на территории Камчатского края.