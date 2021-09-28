Виновный в крушении вертолета «Ночной охотник» полковник получил тюремный срок

Военный суд осудил полковника Суходольского на пять лет тюрьмы после крушения Ми-28Н

Бывший командир войсковой части, полковник Евгений Суходольский получил тюремный срок по делу о крушении вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Решение о наказании в виде пяти лет лишения свободы вынес Краснодарский гарнизонный военный суд. Также осужденному запрещено занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Иск о возмещении ущерба государству будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, до этого момента имущество осужденного остается арестованным.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Суходольскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Следствие установило, что вертолет был поднят в воздух, несмотря на неподходящие метеоусловия. В результате подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко погибли при крушении, а Ми-28 стоимостью около одного миллиарда рублей был разрушен и не подлежит восстановлению.

Судебный процесс в Краснодарском гарнизонном военном суде начался над Суходольским 13 августа. Подсудимый свою вину не признавал.

11 декабря 2019 года Ми-28Н выполнял «контрольно-тренировочный полет в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем», однако пилоты трижды попытались вернуться на аэродром базирования, но так и не увидели его посадочную полосу из-за внезапно образовавшегося плотного тумана. Экипаж совершил вынужденную посадку недалеко от базы, однако Суходольский выступил против того, чтобы даже на короткое время оставлять современную боевую машину «среди кукурузных полей» и потребовал срочной эвакуации вертолета. Выполнить приказ вызвались опытные пилоты, но через пять минут после взлета машина упала и разбилась, экипаж погиб.

