После падения вертолета Росгвардии в Ленинградской области возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после падения вертолета Росгвардии в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по статье 351 («Нарушение правил полетов и подготовки к ним») УК РФ. Следователи осматривают место происшествия и изымают документацию в войсковой части 3693, откуда 24 июня в районе 20 часов вертолет Ми-8 вылетел с тремя членами экипажа на борту. Это был плановый учебно-тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что в 20:30 в экстренные службы региона поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, в районе деревня Корпикюля. При крушении погибли три человека.