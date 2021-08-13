На полковника возложили вину за катастрофу вертолета «Ночной охотник»

В Краснодарском гарнизонном военном суде начался процесс над командиром 55-го отдельного вертолетного полка, дислоцированного в поселке Кореновск, полковником Евгением Суходольским. На него возлагают вину за гибель пилотов в катастрофе вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимому предъявлены обвинения по статьям 351 («Нарушение правил полетов и подготовка к ним») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, полковник Суходольский приказал подчиненным в темное время суток и во время тумана экстренно вернуть на базу вертолет, который совершил вынужденную посадку на заброшенную взлетно-посадочную полосу в 2,5 километра от базы. В результате выполнения незаконного приказа погибли два опытных пилота — заместитель командира полка по летной подготовке Александр Склянкин и заместитель командира эскадрильи Ми-28Н Руслан Кушниренко.

Подсудимый свою вину не признает.

11 декабря 2019 года Ми-28Н выполнял «контрольно-тренировочный полет в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем», однако пилоты трижды попытались вернуться на аэродром базирования, но так и не увидели его посадочную полосу из-за внезапно образовавшегося плотного тумана. Экипаж совершил вынужденную посадку недалеко от базы, однако Суходольский выступил против того, чтобы даже на короткое время оставлять современную боевую машину «среди кукурузных полей» и потребовал срочной эвакуации вертолета. Выполнить приказ вызвались опытные пилоты, но через пять минут после взлета машина упала и разбилась, экипаж погиб.

Источник издания сообщил, что причиной катастрофы могла быть техническая неисправность вертолета, а также ошибка пилотов — они могли переоценить свои возможности в сложных метеоусловиях.