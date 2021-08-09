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Российского капитана осудили за кражу военной формы и белья

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Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Подмосковье за кражу формы и белья на несколько миллионов рублей осужден бывший военнослужащий центра связи Войск воздушно-космической обороны России Сергей Пудиков. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Реутовский гарнизонный военный суд приговорил виновного к шести годам колонии общего режима, штрафу в 40 тысяч рублей, а также лишил звания капитана. Хищение на сумму в 8,54 миллиона рублей выявили во время внеплановой проверки на складе 678-го центра связи.

Среди похищенного были зимние военные куртки, берцы, носки, термобелье, береты Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-воздушных сил (ВВС), а также различные камуфляжные костюмы. Общий перечень похищенных вещей занял в приговоре две страницы. По словам свидетелей, бывший капитан вывозил вещи со склада на протяжении двух лет и прятал их в своем деревенском доме. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») и 292 («Подстрекательство к служебному подлогу») УК РФ.

Несмотря на то, что в деревенском доме Пудикова нашли часть похищенного, он не признал своей вины. Осужденный заявил, что не являлся материально ответственным и ничего не крал, а свидетелей обвинил в клевете.

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