В российской больнице недосчитались медоборудования на 24,5 миллиона рублей

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело о служебном подлоге на 24,5 миллиона рублей при оборудовании возводимого палатного корпуса противотуберкулезного диспансера. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации следственных органов, руководитель «Службы заказчика министерства строительства Хабаровского края», ответственной за поставку оборудования, «принимал» невыполненные работы. Предполагалось, что в строящемся «Палатном корпусе ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» появится новое медицинское оборудование. Но работы не были выполнены, а вот акты подписали и деньги потратили.

«Установлено, что руководитель краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, а также не оказанных услугах по обучению сотрудников заказчика правилам эксплуатации, что повлекло их необоснованную оплату на сумму 24,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Руководителю фирмы грозит до четырех лет тюрьмы.

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