Задержание подставного офицера ФСБ попало на видео

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области, который под видом офицера спецслужб пытался дать взятку. Видео спецоперации по поимке подозреваемого попало на видео, которое опубликовало издание «MK».

На кадрах видно, как правоохранители заходят в частный дом к мужчине и надевают на него наручники. У него дома на стене висит награда, календарь с изображением здания управления ФСБ по городу Санкт-Петербургу. Также обнаружено несколько медалей, коллекционных ножей, военная форма с наградами и фальшивые удостоверения.

Следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина, представлявшийся офицером спецслужб, пытался дать взятку действующему сотруднику ФСБ.