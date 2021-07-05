ФСБ показала видео задержания последователей Тесака

ФСБ показала видео спецоперации по задержанию двух группировок, участники которых являются последователями националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах видно задержание мужчин в Хабаровском крае и Брянске. Сотрудники ОМОН входят в квартиры и укладывают подозреваемых на пол, после чего их под руки выводят на улицу и затаскивают в автомобиль. Также в ролике показан захват сообщников в Брянской области. Они стоят спиной, прижатые к стене дома с поднятыми вверх руками. На кадрах показаны обнаруженные ФСБ материалы и листовки экстремистской направленности с призывами к возбуждению вражды и ненависти, запрещенная литература, а также оружие и ножи.

Ранее 5 июля ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака. В Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре задержали около 40 участников группировок в возрасте от 15 до 18 лет, еще шестерых неонацистов от 16 до 25 лет взяли в Белгороде. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Подозреваемые создали экстремистскую группировку White city 31, пропагандировали неонацизм и участвовали в межнациональных конфликтах. При обысках у молодых людей обнаружено 32 ножа, 11 кастетов, 12 телескопических дубинок, травматические пистолеты, тетради с тактикой ведений боевых действий и нацистская форма.

Участники межрегиональной праворадикальной группировке «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь» выступали за изгнание из России» мигрантов из Северного Кавказа и Центральной Азии, установление «нацистского строя» и создание радикальной политической структуры.

Задержанные называют себя последователями Тесака. Они готовились к нападениям на полицейских, лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов. Они специально ездили на «тренировки» в лес. Также участники группировок планировали достать оружие и принять участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.