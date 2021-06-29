ФСБ задержала лидера группировки поклонников Тесака

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали лидера брянской ячейки межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» (НВСРП). Об этом во вторник, 29 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным спецслужбы, радикалы являются поклонниками националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и считают себя «продолжателями его дела». Помимо лидера ячейки задержаны и ее рядовые участники. В ходе обысков по местам проживания неонацистов изъяты средства связи, ноутбуки и принтер, где печатались листовки экстремистского содержания.

Кроме того, у задержанных изъяли газовые пистолеты, противогазы, дубинки, ножи и значки с символикой НВСРП. Участники группировки признались в подготовке и совершении экстремистских акций, а также в создании организованного экстремистского сообщества.

Как отметил источник, в настоящее время решается вопрос о возбуждении управлением Следственного комитета России (СКР) по Пермской области уголовного дела по части 1 и 2 статьи 282.1 («Организация экстремистского сообщества и участие в нем») в отношении неонацистов и аресте участников группировки.

22 мая сообщалось, что отец Максима Марцинкевича (Тесака) Сергей вспомнил о странных обстоятельствах пребывания сына в красноярском СИЗО № 1.

16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В другой обнаруженной записке националист рассказал о допросе в Красноярске, в ходе которого он признал участие в убийствах. «Шансов доказать, что это не я, не было», — написал он. По его словам, показания на него самого дал националист Сергей Маршаков.