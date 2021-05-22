Отец Тесака вспомнил о странных обстоятельствах пребывания сына в СИЗО

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Сергей вспомнил о странных обстоятельствах пребывания сына в красноярском СИЗО № 1. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Стрингер».

Мужчина рассказал, что долгое время не мог связаться с родственником. Ему говорили, что из-за коронавируса тот якобы не может написать ему нормальное письмо. Сергей Марцинкевич считает, что пандемия была лишь прикрытием.

«Потом приходили к нему какие-то сволочи-адвокаты. Вместо того чтобы кому надо передать информацию, пошли и слили заинтересованным людям, кто его посадил», — заявил отец Тесака.

Он рассказал, что, пока националист пребывал в Красноярске, связь с ним постоянно исчезала, они могли не общаться по месяцу. «Созвонился с какой-то правозащитницей: "Да, сходила, у него все нормально, не переживайте". После прихода лжеадвокатов он уже ни с кем не общался», — отметил Сергей Марцинкевич.

16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В другой обнаруженной записке националист рассказал о допросе в Красноярске, в ходе которого он признал участие в убийствах. «Шансов доказать, что это не я, не было», — написал он. По его словам, показания на него самого дал националист Сергей Маршаков.