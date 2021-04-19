Российские подростки объединились для убийств возмездия после смерти Тесака

Несколько десятков подростков создали группировку под названием «Подростки выходят убивать» ради убийств возмездия после смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, молодые люди познакомились в день похорон националиста на Кунцевском кладбище. Тогда же они придумали идею сообщества и название. Свои цели подростки видели в продвижении идей Тесака и мести за его смерть.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК России, которое расследуют ФСБ и Следственный комитет.

16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.