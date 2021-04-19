Суд признал незаконным отказ следователя возбудить дело после гибели Тесака

Челябинский областной суд признал незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело после гибели в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает Znak.com.

Решение было вынесено после изучения определения Центрального районного суда Челябинска о признании законным постановления следователя Следственного комитета России (СКР), который не нашел оснований для расследования обстоятельств смерти заключенного.

Таким образом, областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Марцинкевича, который просил признать незаконным бездействие должностных лиц СКР, и обязал следственные органы устранить нарушения уголовно-процессуального закона, выразившиеся в проведении неполной проверки гибели Тесака.

16 сентября 2020 года Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО Челябинска, где он находился временно перед дальнейшей пересылкой в Москву. Согласно официальной версии, Тесак покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.