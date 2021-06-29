Задержанный ФСБ лидер группировки поклонников Тесака планировал госпереворот

Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России лидер пермской ячейки межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» (НВСРП) планировал госпереворот. Об этом во вторник, 29 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, задержанный вместе со своими сообщниками является поклонником националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и считает себя «продолжателем его дела». Он создал группу из четырех несовершеннолетних, целью которых стало создание «правой» политической партии и вооружение для свержения действующего конституционного строя.

В Следственном комитете России (СКР) по Пермской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества и участие в нем») УК РФ и об аресте участников группировки. В рамках пресечения экстремистской деятельности группировки, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в Брянске и в Пермском крае.

Ранее 29 июня сообщалось, что ФСБ задержала лидера брянской ячейки НВСРП. В ходе обысков по местам проживания неонацистов изъяты средства связи, ноутбуки и принтер, где печатались листовки экстремистского содержания.

Кроме того, у задержанных изъяли газовые пистолеты, противогазы, дубинки и ножи. Участники группировки признались в подготовке и совершении экстремистских акций, а также в создании организованного экстремистского сообщества.