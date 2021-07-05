ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака

ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Задержания прошли в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Речь идет о межрегиональной праворадикальной группировке «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь». Их участники хотели выгнать из России мигрантов из Северного Кавказа и Центральной Азии и создать «белое» государство нацистского строя.

В спецслужбе отметили, что задержанные, называющие себя последователями Тесака, готовились к нападениям на полицейских, лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов. Для этого они ездили на «тренировки» в лесной массив. Кроме того, участники группировок планировали достать оружие и принять участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.