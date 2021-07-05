ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России

ФСБ показала видео задержания и ликвидации боевиков, готовивших серию терактов в России. Ролик в понедельник, 5 июля, публикует ТАСС.

На кадрах видно задержание одного из боевиков в столице. Полицейские в штатском вытаскивают его из машины и укладывают на землю. Также показан захват его сообщника спецназом ФСБ в одной из квартир. Подозреваемый показывает приготовленную к изготовлению взрывчатки селитру.

Помимо этого, ФСБ продемонстрировала аудиозапись инструктажа террористов о том, как лучше пройти в здание и заложить взрывчатку. Также в ролике показаны кадры ликвидации боевиков спецназом ФСБ в загородных домах. Продемонстрирован хранившийся ими флаг террористической организации.

Ранее 5 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в России. Взрывы планировались летом этого года в Кабардино-Балкарии, Астраханской области и Москве. Двое террористов задержаны, еще шестеро — ликвидированы. Теракты готовились членами законспирированных ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».