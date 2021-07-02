Суд арестовал задержанного ФСБ за подготовку терактов в Москве

В Москве суд взял под стражу подозреваемого в подготовке терактов в столице и Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органов.

По его словам, мужчина, являющийся сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), арестован до середины августа. Следователи предъявили ему обвинение в совершении четырех преступлений, связанных с терроризмом. Речь идет об участии в вооруженном формировании, его финансирование, подготовка к нападению на служебные или жилые помещения, призывы к террористической деятельности и вербовка.

Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве.

1 июля спецслужбы сообщили о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области. Диверсии готовились в местах массового скопления людей с применением огнестрельного и холодного оружия. Задержан один из террористов, его сообщник был ликвидирован ответным огнем после того, как оказал вооруженное сопротивление силовикам.

В ходе осмотра места происшествия и обысков по местам жительства фигурантов оперативники обнаружили автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела.