Мэр Лобни задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Мэра подмосковного города Лобни Евгения Смышляева задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий», — уточнил собеседник.

Также источник заявил, что ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.

В мае в Московской области полиция задержала бывшего заместителя мэра города Химки Юрия Ваулина по подозрению в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи провели обыски по месту жительства Ваулина, а также в его служебном кабинете. Ущерб от действий подозреваемых следствием оценивается в пять миллионов рублей.