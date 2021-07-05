Житель Литвы собрался засудить Горбачева

Житель Вильнюса Робертас Повилайтис собрался обратиться в суд с гражданским иском против бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает портал Delfi.

По его словам, Горбачев, как главнокомандующий Вооруженными силами СССР, должен понести ответственность за события у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, в которых погиб отец Повилайтиса.

«Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января», — объяснил он.

Повилайтис пока не назвал сумму иска к бывшему советскому лидеру. Кроме того, он сомневается, что сможет ее взыскать.

В декабре 2016 года Вильнюсский окружной суд уже вызывал Горбачева на допрос по делу о событиях января 1991 года. До этого прокуратура Литвы сообщала, что в Москве отказались допросить бывшего президента СССР по просьбе литовской стороны.

В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело в связи с событиями 13 января 1991 года. В тот день при штурме советскими военными телецентра в Вильнюсе погибли 15 человек, еще около 600 получили ранения. В настоящее время более чем 60 фигурантам этого дела вынесены приговоры.