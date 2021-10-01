В США два человека погибли из-за столкновения вертолета с самолетом

ABC 15: в штате Аризона два человека стали жертвами столкновения самолета с вертолетом

В штате Аризона, США, два человека стали жертвами столкновения вертолета с самолетом. Об этом сообщает ABC 15.

По информации издания, воздушные суда столкнулись в небе в окрестностях американского аэропорта Чендлер. После аварии вертолет потерпел крушение, два пассажира на борту погибли. При этом самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Полиция выясняет причины происшествия.

23 августа сообщалось, что два человека погибли в авиакатастрофе на севере Франции. Крушение произошло недалеко от аэродрома города Бондю. Жертвами крушения стали пилот-инструктор и его ученик. Местная пожарная служба сообщила, что самолет загорелся в результате столкновения с землей.