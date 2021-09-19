Военный самолет упал на жилые дома в США

Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение и упал на дома в штате Техас

Учебно-тренировочный самолет упал на жилые дома в Лейк-Уэрте в американском штате Техас. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пожарного департамента Форт-Уэрта.

В результате крушения военного самолета два дома получили сильные повреждения. Кроме того, по данным департамента, пострадали минимум два человека.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее, в августе, у подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета разбился Ил-112В. На борту самолета в момент крушения находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все они погибли.

