Пилоты разбившегося Ил-112В пытались спасти самолет и увести его от жилых домов

ТАСС: летчики разбившегося в Кубинке Ил-112В до последнего боролись за живучесть самолета

Пилоты разбившегося в подмосковной Кубинке опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В до последнего момента пытались спасти воздушное судно. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как стало известно собеседнику агентства, летчики до самого конца продолжали бороться за живучесть самолета и одновременно пытались увести его от жилых домов.

Ранее сообщалось, что экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся правый двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Однако сделать это пилотам не удалось: они допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета в момент крушения находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли. В качестве причин крушения в настоящее время рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.