Российский врач назвала чаще встречающееся у молодых людей последствие COVID-19

Молодые люди чаще пожилых жалуются на постковидный синдром, который выражается в нарушениях со стороны нервной системы: после COVID-19 они отмечают снижение производительности, депрессию, нарушения сна и другие проблемы. Особенности постковидного синдрома у молодых людей в интервью «Ленте.ру» назвала российский врач, лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ (Санкт-Петербург) Варвара Рябкова.

«Может быть для некоторых покажется удивительным, но чаще постковид мы видели у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, дома», — отметила она. По словам врача, в основном это пациенты 30-50 лет, однако с постковидным синдромом может столкнуться каждый.

По ее словам, люди старшего возраста чаще страдают от повреждений легких и сердечно-сосудистой системы после пневмонии, в частности, от одышки, колебаний артериального давления и развития сердечной недостаточности. В качестве последствия болезни постковид у них встречается реже.

Ранее дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала, что после перенесенного COVID-19 у людей может измениться цвет волос. Она отметила, что также через два месяца после COVID-19 у детей и взрослых начинают отслаиваться ногти и выпадать волосы.