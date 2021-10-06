Объяснена причина популярности рэпа от «АК-47» у россиян

Причиной популярности рэпа от уральской группы «АК-47» стало «пацанское сарафанное радио». Об этом рассказывается в десятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Популярность пришла к коллективу без какой-либо медиаподдержки, заявил музыкальный критик Олег Кармунин. По его словам, известность «АК-47» получила благодаря поклонникам, пересылавшим друг другу творчество уральских хип-хоп-исполнителей. Тексты рэперов по тем временам представляли «новую искренность», а их исполнители казались россиянам «обычными ребятами из соседнего подъезда, по-простецки и без пафоса выдающими рифмы».

Отмечается, что на волне популярности деятельность «АК-47» попытался остановить глава екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, обращавшийся с жалобами в соответствующие органы.

«АК-47» — хип-хоп-группа из города Березовский, Свердловская область, основанная в 2004 году Витей АК (настоящее имя — Виктор Гостюхин) и Макси АК (Максим Брылин). В дискографии коллектива пять студийных альбомов. Последняя пластинка, «Новый», была выпущена в 2017 году.

В десятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2009 году, песнях-мемах, наступлении на Россию хип-хопа, а также о самых громких хитах конца десятилетия. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

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