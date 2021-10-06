Бритни Спирс поделилась снимком топлес и взволновала фанатов

Бритни Спирс снялась в красных трусах и ботфортах на каблуках и порадовала поклонников

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась снимком в полуобнаженном виде и взволновала поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость запечатлена в полный рост спиной к камере предположительно на территории своего дома. Она позирует с небрежно собранными волосами топлес в красных трусах и ботфортах на каблуках.

Публикация набрала больше миллиона лайков. Фанаты оценили фотографию певицы и обрадовались ее возвращению в комментариях. «Ура! Королева свободы!», «Очень горячо», «Прекрасное тело прекрасной женщины», «Сексуальная мамочка! Красный отлично на тебе смотрится!», «Наконец-то ты освободилась! Люблю тебя», — высказывались они.

Ранее в октябре Бритни Спирс опубликовала фото в обнаженном виде после отмены опеки ее отца. На кадрах звезда предстала полностью голой, прикрывшись эмодзи в виде цветов. В серии также было несколько снимков в ярко-красном бикини и с оголенной грудью, которую она прикрыла руками.