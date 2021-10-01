Бритни Спирс опубликовала голые фото после отмены опеки ее отца

Американская поп-певица Бритни Спирс отпраздновала последнюю победу в деле об отмене опеки своего отца, поделившись серией обнаженных фотографий из отпуска с 27-летним женихом Сэмом Асгари. Кадры она выложила в своем Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в ванной без одежды. Спирс предстала полностью голой, прикрывшись эмодзи в виде цветов.

В ее посте также было несколько фото в ярко-красных бикини и с обнаженной грудью, которую она прикрыла руками. «Немного игривости на Тихом океане никому не навредит!» — написала Спирс, у которой появилась склонность публиковать откровенные фото в Instagram в 2021 году.

На портале Page Six ранее сообщалось, что знаменитость и ее жених покинули Лос-Анджелес в преддверии решения суда в среду, 29 сентября, которое отстранило отца певицы Джейми Спирса от опекунства. Отмечается, что поп-исполнительница еще не полностью избавилась от контроля. В инстанции постановили назначить ей временного опекуна, а за ее финансовое состояние будет отвечать бухгалтер Джон Забел.