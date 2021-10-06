Раскрыта тайна оранжевого лица Трампа

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм раскрыла тайну оранжевого цвета лица экс-президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в своих мемуарах, передает РИА Новости.

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Гришэм вспомнила, что бывший лидер США не выходил на публику без макияжа, а во время его поездки в Саудовскую Аравию в 2017 году личный помощник Трампа Джон Макэнти не взял с собой косметичку. В результате Трампу пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря. «Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой», — написала она.

Ранее высказывались предположения, что американский лидер слишком много времени проводит в солярии. В 2019 году сам Трамп объяснил , что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.

В 2018 году журналист Майкл Вулф выяснил, что необычная прическа президента — результат процедуры по пересадке волос. «Дочь Трампа Иванка часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем», — писал репортер.