Раскрыт загадочный источник антропогенного загрязнения 700 лет назад

Международная группа ученых выявила причину древнего антропогенного загрязнения, которое датируется XIV веком и продолжается до сих пор. О раскрытии загадочного источника сажи в Антарктике сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые проанализировали образцы керна льда с острова Джеймса Росс в Антарктиде, зафиксировали существенное повышение уровня черного углерода, которое началось около 700 лет назад. Черный углерод или сажа состоит из светопоглощающих частиц, которые поступают в атмосферу, например, при лесных пожарах или сгорании ископаемого топлива человеком.

Исследователи объясняют это началом практики выжигания земель народом маори в Новой Зеландии, проводившейся в масштабах, которые повлияли на атмосферу в большей части Южного полушария и затмили другие доиндустриальные выбросы в окружающую среду в регионе во время последних 2 тысяч лет.

Чтобы определить источник черного углерода, исследовательская группа проанализировала массив из шести ледяных кернов, собранных с острова Джеймса Росс и континентальной Антарктиды, с помощью системы анализа кернов DRI. В ледяном керне с острова Джеймса Росса наблюдалось заметное увеличение содержания черного углерода примерно в 1300 году, а его уровни утроились за последующие 700 лет и достигли пика в XVI-XVII веках. Однако уровень черного углерода на участках континентальной Антарктиды в то же время оставался относительно стабильным.

Исследователи смоделировали атмосферный перенос и осаждения сажи в южном полушарии, что подтвердило полученные данные. Патагония, Тасмания и Новая Зеландия были наиболее вероятными источниками увеличения выбросов черного углерода. Анализ древесного угля показал значительное увеличение частоты пожаров, начиная примерно с 1300 года. Эта дата также совпадает с предполагаемым прибытием, колонизацией и последующим сожжением большей части лесных массивов Новой Зеландии народом маори.