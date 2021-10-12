Эксперт оценил влияние единого измерителя интернет-аудитории на контент в сети

«Переход от измерения каналов дистрибуции к измерению единиц контента позволит привести рынок к сквозной оценке всего потребления информации в терминах количества человек», — заявил «Ленте.ру» генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев. По его словам, первичен контент, а не канал его распространения, так как медиа-среда постоянно усложняется.

Закон о едином измерителе онлайн-платформ принят в июне этого года, а 15 июля Минцифры опубликовало проект о составе и объеме сведений, которые он должен получать от интернет-СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов. Закон создает возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в интернете и в иных средах распространения, а также позволяет обеспечить сопоставимость получаемых данных.

Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента. Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными непроверяемыми, неаудируемыми данными. Рекламодателям, по сути, приходится верить на слово онлайн-площадкам, в том, что они на самом деле открутили купленные показы баннеров. Кроме того, данные по интернет-аудитории мало коррелируются с данными по телезрителям, что также препятствует развитию медиаиндустрии.

«Привязка к измерению единицы контента даст возможность рекламодателям эффективнее выстраивать политику brand safety (концепция защиты бренда от упоминаний и проявлений в негативном информационном окружении — прим. «Ленты.ру»). Измерение единиц контента позволит рекламодателям проще отслеживать появления брендов в безопасной и правильной среде», — заявил Руслан Тагиев сегодня, выступая на пленарной сессии «Созидание будущего. Философия нового маркетинга» в рамках конференции «День Бренда 2021».

Стоит также отметить, что традиционные для измерения интернет-аудитории счетчики не дают полной картины о реальных пользователях. Не все интернет-платформы открывают доступ к своим данным о посещаемости, из-за чего проблематично сделать объективную оценку аудитории в Рунете. При этом отсутствие единого для всех измерителя ведет к потерям в первую очередь со стороны участников рынка интернет-рекламы — так как позволяет площадкам давать показатели по своей аудитории не верифицируемые независимо.